CAN 2023, Algérie : le terrible désarroi d’Ismaël Bennacer

L’échec est terrible. Annoncé parmi les favoris de la CAN 2023, l’Algérie ne verra finalement pas la phase finale de la compétition. Incapables de gagner la moindre rencontre en trois matches, les Fennecs, derniers de leur groupe, sont finalement sortis par la petite porte. Une élimination retentissante provoquant le limogeage de Djamel Belmadi, même si ce dernier compte bien se battre, et entraînant la tristesse et la colère du peuple algérien. Sur ses réseaux sociaux, Ismaël Bennacer, milieu de terrain des Fennecs, forfait pour les deux derniers matches face au Burkina Faso et à la Mauritanie, est d’ailleurs revenu sur ce fiasco.

«Au peuple algérien, je suis profondément désolé. Je n’ai pas de mots assez forts pour décrire ma déception suite à cette nouvelle désillusion… Je lis tous vos messages de soutien qui me touchent énormément. Ils me font regretter encore plus de ne pas avoir répondu à vos attentes, cette fois-ci encore. C’est douloureux de sentir tout l’amour que vous nous portez et de ne pas parvenir à vous satisfaire comme il se doit. Revêtir le maillot de l’équipe nationale est bien plus qu’une simple responsabilité. C’est porter l’amour et la fierté que vous ressentez pour notre belle nation. Malheureusement, nous n’avons pas été à la hauteur de l’enjeu. Nous avons chuté mais nous ne sommes pas vaincus. Avec l’aide de Dieu, nous nous relèverons pour faire briller notre pays et vous procurer tout le bonheur que vous méritez», a ainsi déclaré Bennacer. Un message fort à la hauteur de l’échec vécu…