Stade Rennais : Bruno Genesio attaque brutalement l’un de ses joueurs

Un match pas comme les autres. Pour Bruno Genesio, affronter l’Olympique Lyonnais est forcément particulier. Il faut dire qu’il connaît parfaitement l’écurie rhodanienne, où il a évolué en tant que joueur avant de faire quelques années plus tard ses premiers pas en tant que coach. Dimanche après-midi, il espérait donc l’emporter face à son club de coeur. Et tout avait plutôt bien commencé avec l’ouverture du score d’Amine Gouiri (0-1, 11e). Mais les Rennais n’ont presque plus rien fait par la suite. Ils se sont finalement inclinés 3 à 1 à Lyon avec notamment un joli but de Corentin Tolisso (voir vidéo).

Une lourde défaite qui n’a pas été du tout du goût de Bruno Genesio. Après la rencontre, le technicien tricolore a été clair au micro de Prime Vidéo : «malheureusement, on n’enfonce pas le clou en première malgré plusieurs occasions. J’avais dit aux joueurs qu’on pouvait être puni. L’adversaire a réagi, c’était prévisible. En face, il y a des champions, notamment deux joueurs qui ont remis leur équipe sur les rails. On a vite perdu notre niveau athlétique. On n’a pas su enfoncer le clou en première mi-temps. Ensuite, on s’est liquéfié. On a été mis sous pression, mais on aurait dû mieux résister, mieux ressortir le ballon. On a été débordé sur tous les compartiments.»

Genesio n’est pas content

Il poursuit : «on doit retrouver des valeurs qui nous font défaut, sur certains matchs, OK, mais pas dans la durée. En 2e période, Lyon a mis plus d’impact, de mouvement et de justesse dans son jeu aussi. Mais on a mentalement trop accepté cette domination, et vite perdu le niveau athlétique et l’agressivité. C’est insuffisant ce qu’on fait depuis décembre dans la continuité (…) Pour l’instant, notre niveau n’est pas suffisant pour viser l’Europe. Ce qu’on fait depuis la reprise post Coupe du Monde, c’est largement insuffisant. On est encore au contact de nos concurrents d’un point de vue comptable, mais on va devoir montrer autre chose.»

Et un joueur a notamment pris cher. Il s’agit de Désiré Doué. «La sortie de Doué ? Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement, quand on dit une fois c’est normal, deux fois, c’est une fois de trop, trois, quatre fois, il faut utiliser d’autres méthodes. C’est entre lui et moi. Je n’ai pas à l’expliquer. J’ai énormément confiance en lui et ça n’empêche pas qu’il fera une énorme carrière.» Mais il faudra qu’il assimile donc ce que Bruno Genesio attend de lui pour passer un cap. Ce qui est certain, c’est que son coach s’attendait à autre chose à Lyon, où l’accueil n’a pas toujours été très bon depuis son départ. Aujourd’hui, il a été plus ou moins épargné en raison du boycott des supporters rhodaniens. C’est au moins ça !