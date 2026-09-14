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Un nutritionniste dévoile le secret de Cristiano Ronaldo

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr. @Maxppp

En route pour inscrire 1000 buts en carrière, Cristiano Ronaldo continue de briller du côté d’Al-Nassr malgré ses 41 ans. Alors qu’il fêtera ses 42 ans en février prochain, le Portugais continue d’arborer une grande forme physique qui est souvent mise en avant. Nutritionniste espagnol, Johnny Ondina a mis en avant l’attaquant portugais et a dévoilé son grand secret pour As. Et selon lui, le secret de Cristiano Ronaldo est accessible au plus grand nombre …

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«Le secret du régime de Cristiano Ronaldo réside dans un ingrédient que 90 % des gens ordinaires et des athlètes de haut niveau n’ont pas : la régularité. Tous les ingrédients qu’il a chez lui sont accessibles à tous, et en réalité, son régime est plutôt monotone. Nous avons souvent tendance à nous fier à des solutions miracles et aux conseils des réseaux sociaux, en négligeant l’importance fondamentale de la régularité», a-t-il confié.

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