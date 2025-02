Brest : une première tendance se dessine pour l’avenir d’Eric Roy

Éliminé en Ligue des Champions au stade des seizièmes de finales, mais toujours engagé en Coupe de France et lancé dans la course à l’Europe en championnat, Brest réalise une saison presque aussi belle que l’an passé, et s’affirme de plus en plus comme une pièce importante dans l’échiquier du football français. De quoi attirer les convoitises de l’Europe autour de son coach Éric Roy. Interrogé sur le sujet avant le barrage retour contre le PSG, il a balayé le sujet, ne préférant pas parler de son avenir personnel.

«Où je serai l’année prochaine ? Je ne sais même pas où je serai dans 15 jours. On s’est parlé une fois avec le président, c’était avant la trêve de Noël. On ne s’est pas reparlé depuis. Il y a une réflexion chez eux, chez moi aussi. Ce qu’il en ressortira je ne sais pas. Je sais déjà que je suis bien ici. Est-ce que je peux être mieux ailleurs ? Je ne sais pas…» a évoqué le manager des Bretons. Pour le président du club, Denis Le Saint, la présence de Roy sur le banc brestois est indispensable la saison prochaine. «On a envie de continuer avec lui, j’espère que c’est partagé», a-t-il glissé en marge de la rencontre aller contre Paris. Un message subliminal envoyé à son entraîneur, qui continuera de guider ses troupes ce dimanche à Strasbourg.