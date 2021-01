Manchester United : Paul Pogba envoie un message fort à ses détracteurs

La suite après cette publicité

C'est dans la peau du leader de la Premier League, chose qui ne lui était plus arrivée depuis 2013, que Manchester United va se déplacer sur la pelouse de Liverpool dimanche. Un choc très attendu entre les deux rivaux les plus célèbres d'Angleterre auquel devrait participer Paul Pogba. Le milieu de terrain français a retrouvé une place de titulaire et il se sent à nouveau épanoui au sein d'un club qu'il a souhaité quitter quelques mois plus tôt. Interrogé par Skysports, il a évoqué sa forme actuelle.

« Je ne sais pas. C'est au manager de le dire. Je me sens bien physiquement et mentalement. Je joue, et ça me maintient en forme. (…) Evidemment, l'équipe m'aide. Elle me fait confiance. Je n'ai qu'à me concentrer sur moi sur le terrain, peu importe ma place, je donne mon meilleur », a-t-il expliqué. « Je déteste être sur le banc, je n'aime pas ça. Je suis un gagnant, je veux jouer, je veux jouer au foot, aider mon équipe. Et quand je suis sur le banc et que je n'entre pas, je me sens mal. » Paul Pogba le sait, son histoire d'amour avec Manchester United est devenue compliquée au fil des ans, entre performances individuelles moyennes et parcours collectif décevant. La saison passée, il a été longtemps absent pour blessure et a mal vécu certains épisodes, comme il le raconte.

Jamais épargné par les critiques

« C'était dur, et étrange. La saison dernière était difficile pour moi, avec des blessures. Certaines personnes ne savaient pas vraiment que j'ai joué avec des blessures, avec une double fracture, en essayant de tout donner. Revenir avec une nouvelle cheville, c'était étrange. J'ai essayé de revenir aussi bien que possible. Et j'ai eu le Covid. Je n'étais pas dans ma meilleure forme. L'équipe n'était pas dans sa meilleure forme », se souvient-il. Mais tout cela semble oublié, alors que Manchester United, porté par Bruno Fernandes et Marcus Rashford, vient se mêler à la course pour le titre. Cela n'empêche pas Paul Pogba d'être régulièrement critiqué. Ce qui le motive plus qu'autre chose, à l'écouter.

« Je serai toujours moi-même. Les gens doivent le comprendre. Je ne changerai pas, c'est moi. Que tu m'aimes ou pas, c'est comme ça, c'est moi, Paul. Des gens m'aimeront, d'autres non. Je pense aux personnes que je rends heureux, à qui je donne le sourire. Les gens qui ne m'aiment pas, qui critiquent ma manière de jouer, qui critiquent ma coupe de cheveux, qui disent que je suis surcoté, ça n'a pas d'importance, c'est leur opinion. Gardez-là, ça me donne envie de travailler encore plus. Alors je les remercie », lance-t-il. Il n'y a pas qu'à ses détracteurs qu'il a lancé un message. A Liverpool aussi. « Si vous voulez être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Nous voulons battre les champions d'Angleterre. » Rendez-vous dimanche à 17h30 sur notre site pour suivre ce grand choc.