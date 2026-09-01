Deivid Washington signe à Strasbourg pour 16 M€

C’est fait pour Deivid Washington. Le Brésilien de 21 ans quitte Chelsea pour s’engager dans l’autre formation de BlueCo, le RC Strasbourg. Le club alsacien a déboursé 16 M€ pour s’offrir les services de l’avant-centre.

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𝐃𝐞𝐢𝐯𝐢𝐝 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞 𝐚̀ 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 ✍️



Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise l’arrivée de Deivid Washington. L’attaquant brésilien de 21 ans s’engage jusqu’en 2031 en provenance du Chelsea FC.



Le communiqué 👉 https://t.co/NSlpyhLJBB pic.twitter.com/bvOZyTSZMq — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 1, 2026

«L’attaquant brésilien de 21 ans s’engage jusqu’en 2031 en provenance du Chelsea FC», écrit le communiqué du Racing. Chelsea, qui l’avait recruté pour 16 M€ à Santos en 2023, se garde une option de rachat et un pourcentage à la revente.