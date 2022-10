RC Lens - OL : la surprenante réaction de Peter Bosz après la défaite

Dépassé ce dimanche, l'OL a sombré sur la pelouse Bollaert-Delelis face à un RC Lens bien mieux organisé (1-0). En difficulté techniquement et tactiquement, les Rhodaniens enchaînent une quatrième défaite de suite, une première depuis mars 1991. Au micro de Prime Video, Peter Bosz n'a pourtant pas souhaité s'en prendre à ses joueurs et a semblé très touché par la série actuelle de son équipe.

La suite après cette publicité

«C'est un match difficile, c'est dur de perdre avec un penalty comme cela. Je ne vais rien dire contre mes joueurs, on a fait le maximum. On a travaillé, c'était très difficile, ce n'était pas facile et il faut mieux faire. On a essayé. Les joueurs ont leurs opinions, moi, je dis qu'ils ont bien travaillé. Le niveau n'était pas celui de l'OL, mais on a des absents. On a fait le maximum. On a joué contre une bonne équipe de Lens, on peut mieux faire, oui. Mais aujourd'hui, c'était dur. Je comprends, on doit être plus haut. Chaque défaite est différente. Je suis en colère, je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas inquiet pour la suite, mais pour la série de défaites. J'ai confiance en la suite», a-t-il expliqué.