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Premier League

Arsenal a trouvé un accord avec Bruno Guimarães

Par Josué Cassé
Bruno Guimarães @Maxppp

Le gros coup de ce mercato estival ? Alors que nous vous révélions plus tôt dans la journée qu’Arsenal avait lâché une offre de 85 M€ pour Bruno Guimarães, les Gunners ont, dans le même temps, trouvé un accord personnel avec le milieu de terrain brésilien.

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Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le club londonien s’attend à voir sa première offre refusée par Newcastle mais une nouvelle proposition suivra. Séduit par le profil du joueur de 28 ans, Mikel Arteta pousse pour sa venue.

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