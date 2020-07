Coronavirus : Xavi est guéri

Alors que la hausse des cas de coronavirus inquiète à nouveau dans le football espagnol, le virus a aussi touché la légende du FC Barcelone, Xavi, actuel coach d'Al-Sadd au Qatar. Alors qu'il est annoncé qu'il faut un temps de 14 jours pour s'en remettre, l'ancien milieu du club catalan a donné des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

On le voit poser avec sa famille et de retour à l'entraînement, mais avec un masque. Il a aussi eu message pour ceux qui l'ont soutenu : « Je vous remercie beaucoup pour tous les messages attentionnés que j'ai reçus ces jours-ci. Je tiens à vous faire part de mon rétablissement et de mon retour à la maison avec ma famille et l'équipe ».