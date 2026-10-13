Chelsea : Morgan Rogers dévoile un secret de la méthode Xabi Alonso

Chelsea impressionne par sa capacité à frapper très tôt dans ses rencontres, et Morgan Rogers estime que les discours de Xabi Alonso y sont pour beaucoup. Samedi, les Blues ont écrasé Bournemouth (5-1) à Stamford Bridge, avec deux buts inscrits dès les deux premières minutes et demie, par Jordan Henderson puis Rogers. Pourtant, après la rencontre, l’entraîneur espagnol assurait ne pas avoir d’explication particulière à cette efficacité : « je n’y suis pour rien. Je n’ai aucune explication ». Une version que son joueur a nuancée en zone mixte, en mettant directement en avant le travail de son coach. « Je pense que ça vient des discours du manager à l’équipe. Il nous motive », a expliqué Rogers, convaincu que cette préparation permet aux Londoniens d’aborder les premières minutes avec une confiance particulière.

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Le milieu offensif a également souligné l’importance de ces entames réussies pour la suite des rencontres. Chelsea a notamment marqué très rapidement contre Fulham, Brighton et Arsenal cette saison, confirmant une tendance qui ne semble pas relever du hasard. « Les buts nous mettent en confiance. On veut toujours prendre l’avantage dès le départ », a poursuivi Rogers, avant d’insister sur les bénéfices de cette dynamique : « nous avons gagné beaucoup de matchs, surtout à domicile, après avoir marqué rapidement. C’est une bonne chose que nous devons continuer à développer. » Voilà qui est clair.