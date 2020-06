Premier League : Leicester tenu en échec par Brighton

Troisième de Premier League, Leicester rencontre plus de difficulté sur la deuxième partie de saison. Avec 3 points d'avance sur Chelsea (4e) et 8 longueurs sur Manchester United (5e) et Wolverhampton (6e), les Foxes entendaient faire le plein de point contre Brighton & Hove Albion. Tout débutait mal. Suite à une faute de James Justin dans la surface, Neal Maupay avait l'occasion d'ouvrir le score sur penalty.

Le Français frappait fort vers la gauche, mais Kasper Schmeichel repoussait (14e). Le match était ensuite très fermé, voire même insipide avec peu d'occasions. Les deux équipes se quittent sur un triste 0-0. Brighton est quinzième et compte désormais 6 points d'avance sur la zone rouge. De son côté Leicester reste troisième, mais Chelsea peut revenir à un point.

Le classement de la Premier League