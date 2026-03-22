Ligue 1
Paris FC : le premier but en Ligue 1 de Ciro Immobile
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@Maxppp
Il lui aura fallu sept matchs. Arrivé cet hiver au Paris FC en provenance de Bologne, Ciro Immobile était attendu comme le grand messie, lui, le sérial buteur qui avait décroché le Soulier d’Or six ans plus tôt. L’Italien n’avait pas trouvé le chemin des filets lors des six premières rencontres de L1, mais celle face au Havre fut enfin la bonne ce dimanche.
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Trouvé sur une déviation de son compatriote Diego Coppola dans la surface, l’international italien ajustait Mory Diaw d’une demi-volée imparable (29e, 1-0). Le Havrais Ayumu Seko a ensuite marqué contre son camp, ce qui permet désormais au PFC de mener 2-0.
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