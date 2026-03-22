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Ligue 1

Paris FC : le premier but en Ligue 1 de Ciro Immobile

Par Jordan Pardon
1 min.
Ciro Immobile avec le Paris FC @Maxppp
Paris FC 3-2 Le Havre

Il lui aura fallu sept matchs. Arrivé cet hiver au Paris FC en provenance de Bologne, Ciro Immobile était attendu comme le grand messie, lui, le sérial buteur qui avait décroché le Soulier d’Or six ans plus tôt. L’Italien n’avait pas trouvé le chemin des filets lors des six premières rencontres de L1, mais celle face au Havre fut enfin la bonne ce dimanche.

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𝑪𝑰𝑹𝑶 𝑰𝑴𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬 💥

La légende du football italien inscrit son 1er but en @Ligue1 🇮🇹

#PFCHAC
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Trouvé sur une déviation de son compatriote Diego Coppola dans la surface, l’international italien ajustait Mory Diaw d’une demi-volée imparable (29e, 1-0). Le Havrais Ayumu Seko a ensuite marqué contre son camp, ce qui permet désormais au PFC de mener 2-0.

Pub. le - MAJ le
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