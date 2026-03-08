Menu Rechercher
AC Milan : l’incroyable initiative de Luka Modrić avant le derby contre l’Inter

Milan 0-0 Inter Milan

Alors que l’AC Milan va disputer un derby aux mille enjeux ce dimanche soir face à l’Inter Milan (20h45), Luka Modrić décide de faire des heureux. Le milieu croate de 40 ans a pris une belle initiative avant le choc italien, prenant en charge les billets de 60 de ses amis et membres de sa famille afin qu’ils puissent assister au match à San Siro. Si cette générosité est brillante, il ne s’est pas contenté de cela puisque l’ancien madrilène a également aidé certains proches à voyager depuis la Croatie.

Parmi les invités, on retrouvera notamment Mario Mandžukić, déjà en Italie, aux côtés de la famille et des amis du finaliste de la Coupe du Monde 2018. Auteur d’une saison remarquable sous les ordres de Massimiliano Allegri, Modrić poursuit ses prouesses avec l’actuel second du championnat. Ce nouvel environnement lui permet même de faire plaisir à son entourage, et cela est tout à son honneur.

