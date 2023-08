Al Hilal : un ex du Barça tacle Neymar

La suite après cette publicité

Clap de fin pour Neymar au Paris Saint-Germain ! Poussé vers la sortie et annoncé aux quatre coins de l’Europe cet été, l’attaquant brésilien a finalement opté pour l’Arabie saoudite et Al Hilal. Contre un peu plus de 90 M€, le club saoudien a frappé un énième grand coup sur le mercato estival en ajoutant un renfort de poids à son effectif. En revanche, le choix de carrière du joueur de 31 ans fait débat.

Interrogé à ce sujet par DAZN, Jonathan Soriano a exprimé ses réserves concernant la décision de Neymar. L’ex-footballeur âgé de 37 ans, passé par l’Espanyol Barcelone mais aussi Al Hilal en 2019, estime que le Brésilien avait encore le niveau pour évoluer dans un grand club européen mais a finalement été séduit par le salaire conséquent qu’il l’attend là-bas. « Neymar a assez de qualité pour diriger une équipe qui cherche à gagner la Ligue des Champions et je vois qu’il a jeté l’éponge. Maintenant qu’il n’y a pas de Cristiano ou de Messi et qu’il pourrait diriger le football mondial avec Mbappé, Haaland et les nouveaux joueurs qui partent, il a décidé de gagner plus d’argent », a déclaré l’Espagnol, des propos rapportés par Sport.