Strasbourg : la réaction amère de Gary O’Neil après la défaite à Mayence

Ce jeudi soir, Strasbourg a été surclassé par Mayence lors des quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence (2-0). Il faudra essayer de renverser la situation lors du match retour pour rêver d’une belle épopée européenne. Après la rencontre, au micro de Canal+, Gary O’Neil a analysé la défaite de son équipe. Et il n’a pas digéré le deuxième but concédé.

La suite après cette publicité

«Le premier but, c’est une erreur de notre part, une perte de balle. Cela peut arriver, c’est un jeune joueur, ils marquent ensuite, ça arrive. Le deuxième but sur le corner, ça ne peut pas arriver, c’est impossible. On a réglé ça au vestiaire. Après, en seconde période, on a été mieux. On est resté dans le match et on a encore une chance à la maison. Le groupe est jeune, mais si on ne fait pas notre travail sur les corners, ça fait une différence. On travaille, on continue, et je suis sûr qu’on peut gagner et se qualifier. C’est un énorme challenge. J’en ai assez vu sur ce match pour savoir qu’on peut battre cette équipe. La semaine prochaine, on va essayer, devant notre public, de tout donner pour gagner.»