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Ligue 1

OL - Le Havre : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
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Lyon 0-0 Le Havre Voir sur Ligue 1+ 2

L’Olympique Lyonnais reçoit sur sa pelouse Le Havre ce samedi à 20h45, dans le cadre e la 2ème journée de Ligue 1. Les Lyonnais s’organisent en 4-3-3 avec Greif dans les buts. Athekame, Bacher, Niakhaté et Taglifico sont placés en défense. Bidstrup, Morton et Tolisso occupent l’entrejeu lyonnais. Openda est associé en attaque à Boudache et Nuamah.

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Le HAC va évoluer en 3-4-3 avec Mpasi dans les cages. En défense, on retrouve Touba, Seko et Pembélé. Ndiaye, Ebonog, Mwanga et Richardson sont placés au milieu de terrain. Samatta sera épaulé par Mizuta et Ouziad en attaque.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

Lyon

4-2-3-1
Officielle

Le Havre :

Le Havre

3-4-2-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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