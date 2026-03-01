Menu Rechercher
Les confidences touchantes de Zinédine Zidane sur le commentateur Thierry Gilardi

Par Allan Brevi
1 min.
Zinedine Zidane avec le maillot de l'Équipe de France @Maxppp

Pour Zinédine Zidane, Thierry Gilardi reste une figure marquante du football. Il se souvient avec émotion de sa voix, de son intelligence et de sa capacité à traduire les émotions du jeu en mots justes. Lors de la finale de la Coupe du monde 2006, au moment du coup de tête de Zidane sur Marco Materazzi, Gilardi avait commenté : « Zinedine. Pas ça Zinedine, pas ça, pas aujourd’hui… », des mots qui, selon le Champion du Monde 1998, reflétaient une sincérité et une justesse rare dans le commentaire sportif, marquant Zidane profondément.

« Thierry Gilardi c’était "Monsieur Football" pour moi. J’adorais sa voix aussi. Son intelligence également car il savait transmettre les émotions, les traduire justement. Il était pertinent, déjà, dans ses analyses. Il trouvait les mots. Avec lui, ils avaient leur sens. Ce n’est pas facile à dire… En 2006, quand il se passe ce qu’il se passe en finale (son coup de tête sur Marco Materazzi) et qu’il dit ce qu’il dit… Il est juste. N’importe qui aurait pu me massacrer, 99 % des commentateurs m’auraient détruit, mais lui, il est juste. Il dit les choses sincèrement. Ça me fait quelque chose à chaque fois. Thierry Gilardi m’a touché, il m’a marqué. » a expliqué Zidane à L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
