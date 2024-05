Chelsea : la réponse étonnante de Mauricio Pochettino sur son avenir

Arrivé l’été dernier sur le banc de Chelsea, Mauricio Pochettino a connu des débuts difficiles. D’ailleurs, des rumeurs circulent depuis plusieurs mois concernant un futur départ. En conférence de presse ce vendredi, l’Argentin a confié : «écoutez, ce n’est pas important. Le plus important est de continuer, de travailler si nous sommes tous heureux, pas seulement les propriétaires heureux ou nous (…) Si nous sommes heureux, c’est parfait. Mais ce n’est pas seulement si les propriétaires sont heureux ou les directeurs sportifs heureux. Si nous sommes heureux, vous devez également nous le demander, car peut-être que nous ne sommes pas heureux et que nous acceptons la situation et que nous devons nous séparer. Ce ne serait pas la première fois que le staff technique décide de ne pas continuer en fin de saison».

Il poursuit : «mais dans ce sens-là, c’est toujours l’inverse, ce sont toujours les propriétaires ou les directeurs sportifs. Ils peuvent dire demain, peut-être que je peux dire "je veux partir". Ce sont deux parties qui doivent prendre une décision. Car Chelsea n’est pas content, ni les propriétaires ni les directeurs sportifs. Peut-être que nous ne sommes pas contents parce que nous arrivons ici avec un travail à faire et qu’en fin de compte, cela ne s’est pas produit comme nous l’espérions. Je ne dis pas que je ne suis pas content, mais c’est toujours un côté et peut-être nous devons regarder l’autre côté». Habitué à botter en touche, l’ancien coach du PSG s’est un peu plus confié cette fois-ci.