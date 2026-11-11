L’incroyable mésaventure qui a poussé Cédric Bakambu à quitter San Diego après 9 matches !

Le rêve américain n’a pas eu lieu pour Cédric Bakambu. Pourtant, tout avait bien commencé avec San Diego pour l’ancien joueur de Sochaux et de l’OM. Il avait signé le 3 septembre pour le club californien et avait été performant lors de ses 9 premières rencontres, avec 5 buts et 3 passes décisives au compteur. Mais en fin de semaine dernière, sans dévoiler les contours de cette décision, il annonçait quitter le club. « J’aurais sincèrement aimé poursuivre cette aventure, mais certaines décisions échappent à notre contrôle », avait-il publié.

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Mais que s’est-il passé pour que la situation dérape ? Le média américain ESPN dévoile la raison, effarante, de ce retournement de situation. Cédric Bakambu et sa famille n’ont pas réussi à se loger, victime de discrimination au logement. L’international congolais, âgé de 35 ans, a même porté plainte devant un tribunal fédéral contre une société immobilière, deux propriétaires et deux agents immobiliers !

Bakambu et sa famille victime de discrimination au logement

ESPN a pu consulter la plainte, où il est écrit que les personnes précédemment citées « ont discriminé Bakambu et son épouse, Anne-Laure Hueber, sur la base de leur « situation familiale » en leur refusant la possibilité de louer une maison parce qu’ils avaient des enfants qui vivraient avec eux. » Une situation ubuesque, surtout au regard des moyens financiers du joueur. ESPN précise qu’il y a eu deux cas de discrimination distincts. Dans le premier, l’offre de location de Bakambu, avec l’achat d’une barrière de sécurité pour la piscine pour sécuriser l’accès et le paiement d’un an de loyer en avance, n’a pas été acceptée et l’annonce a par la suite été retirée du marché.

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Dans le deuxième, la famille Bakambu a proposé un loyer mensuel supérieur à celui de l’annonce (23 500 dollars contre 20 000 dollars annoncés), et leur proposition est restée lettre morte, avant que le bien soit retiré du marché quelques jours plus tard. Dans la plainte consultée par ESPN, il est écrit : « Les conséquences ont été concrètes : perte d’opportunités de logement, dépenses supplémentaires, instabilité prolongée du logement, perturbation des efforts déployés pour organiser la scolarité et les activités de leurs enfants, humiliation et détresse émotionnelle. » La Major League Soccer et San Diego ont refusé de s’exprimer sur cette situation, et Bakambu a officialisé son départ.