Le duo Denis Bouanga - Heung Min Son terrorise la MLS !

La saison 2025 du LAFC avait été à la fois prometteuse et frustrante. Le club avait terminé dans le top 5 avec une nouvelle participation aux playoffs, avant d’être éliminé aux portes de la finale. L’arrivée de Heung-min Son en août 2025, recruté depuis Tottenham dans ce qui était alors le transfert record de l’histoire de la MLS. En l’espace de 13 matchs seulement, l’international sud-coréen avait inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives, soit une contribution toutes les 69 minutes, le deuxième meilleur ratio de la ligue derrière Messi. Combiné à Bouanga, meilleur buteur de la ligue sur trois saisons consécutives avec 64 buts entre 2023 et 2025, un record absolu, le LAFC avait immédiatement formé l’un des duos les plus dangereux du championnat. Les deux hommes se sont assistés cinq fois entre eux sur la seule fin de saison 2025. « Sonny est un très bon joueur et un très bon ami sur le terrain et en dehors. Cette connexion, cette chimie, c’était automatique », avait confié Bouanga au Los Angeles Times.

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La saison 2026 confirme la tendance d’un duo efficace. Sous les ordres du nouveau coach Marc Dos Santos, le LAFC est la seule équipe de MLS encore invaincue et surtout la seule à n’avoir encaissé aucun but en championnat après six journées, une série record pour le club. Avant le match de cette nuit face à Orlando, les Dragons affichaient un bilan de 5 victoires, 0 défaite et 1 nul pour 16 points, soit la première place du classement général et du Supporters’ Shield. En comptant toutes compétitions confondues, LAFC est à huit victoires et deux nuls, soit dix matchs sans défaite pour ouvrir une saison, encore un record dans l’histoire du club. Le tout en marquant 24 buts.

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Un début de saison canon

Et face à Orlando City cette nuit, le spectacle a encore franchi un cap. L’ancien Stéphanois Denis Bouanga a inscrit un triplé en à peine huit minutes, entre la 20e et la 28ᵉ minute, grâce à trois offrandes d’Heung-min Son. À la fin de la première période, Los Angeles FC gagnait déjà 5-0 avec 5 passes décisives de Son. En seconde période, Shaffelburg ajoute un sixième but. Score final : 6-0. Son termine la rencontre avec cinq passes décisives au total, un chiffre fou, mais pas inédit puisque Messi avait aussi réussi l’exploit de délivrer quatre passes décisives ou plus en une seule mi-temps. Le Sud-Coréen compte désormais 11 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues .« Sonny a été incroyable pour notre groupe. Il n’a pas besoin de marquer à chaque fois. Il doit aider l’équipe, et c’est ce qu’il fait. C’est un joueur tellement différent », a déclaré son coach après le match de cette nuit.

Pour Bouanga, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Meilleur buteur de l’histoire du LAFC (109 buts), premier joueur en MLS à inscrire 20 buts ou plus lors de trois saisons consécutives, 64 réalisations en championnat sur les trois dernières saisons, personne n’a fait mieux dans l’histoire de la ligue sur une telle période. Avec ce triplé cette nuit, il continue d’écrire sa légende dans une ville qui l’a adopté comme l’un des siens avec déjà 8 buts en 10 matchs. Le duo avec Son risque de donner le tournis aux équipes de MLS.