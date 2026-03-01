PL : Tottenham atteint un terrible record datant de…1994

Tottenham traverse une crise profonde en Premier League. En effet, les Spurs d’Igor Tudor ne s’en sortent plus depuis la fin d’année 2025. N’ayant pas décroché une seule victoire en championnat lors de leurs 10 derniers matchs, les Londoniens font face à une série aussi longue que celle observée en 1994 dans l’histoire du club. Sous la direction du Croate de 47 ans, ils ont d’ailleurs continué s’enfoncer avec une performance dramatique, démontrant une perte de confiance, face à Fulham ce dimanche (2-1).

Avec seulement quatre points d’avance sur le premier relégable en championnat (West Ham), les Spurs vont devoir redoubler d’efforts pour éviter un retour en Championship la saison prochaine. Cependant, malgré ses derniers résultats accablants, la formation avait ébloui l’Europe en terminant dans le Top 8 en Ligue des Champions, ainsi qualifiée pour les huitièmes de finales. Reste à savoir si l’actuel seizième de première division anglaise va retrouver le sourire face à Crystal Palace la semaine prochaine…