Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

PL : Tottenham atteint un terrible record datant de…1994

Par Tom Courel
1 min.
Igor Tudor @Maxppp
Fulham 2-1 Tottenham

Tottenham traverse une crise profonde en Premier League. En effet, les Spurs d’Igor Tudor ne s’en sortent plus depuis la fin d’année 2025. N’ayant pas décroché une seule victoire en championnat lors de leurs 10 derniers matchs, les Londoniens font face à une série aussi longue que celle observée en 1994 dans l’histoire du club. Sous la direction du Croate de 47 ans, ils ont d’ailleurs continué s’enfoncer avec une performance dramatique, démontrant une perte de confiance, face à Fulham ce dimanche (2-1).

La suite après cette publicité

Avec seulement quatre points d’avance sur le premier relégable en championnat (West Ham), les Spurs vont devoir redoubler d’efforts pour éviter un retour en Championship la saison prochaine. Cependant, malgré ses derniers résultats accablants, la formation avait ébloui l’Europe en terminant dans le Top 8 en Ligue des Champions, ainsi qualifiée pour les huitièmes de finales. Reste à savoir si l’actuel seizième de première division anglaise va retrouver le sourire face à Crystal Palace la semaine prochaine…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Fulham
Igor Tudor

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Fulham Logo Fulham
Igor Tudor Igor Tudor
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier