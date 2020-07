Le Bayer Leverkusen ouvre la porte à un départ de Kai Havertz mais...

La suite après cette publicité

Et si Kai Havertz (21 ans) avait disputé son dernier match avec le Bayer Leverkusen hier soir ? Nettement battu par le Bayern Munich en finale de Coupe d'Allemagne (4-2) ce samedi, le milieu offensif a tout de même sauvé un peu l'honneur en marquant sur penalty dans le temps additionnel. Un dernier but pour lui cette saison et peut-être même le dernier sous la tunique rouge et noire de son club formateur. Car il va sans dire qu'il est déjà en train d'agiter le mercato, lui qui est annoncé un peu partout sauf au Bayer...

Après la défaite à Berlin, son club a pour la première fois ouvert la porte à un départ de son joyau, auteur de 17 buts et 9 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. «Il n'y a rien de spécifique, rien à signaler en ce moment. Attention, c'est une expression à la mode ! Il est encore l'un de nos joueurs. Nous avons nos idées, nous savons ce qu'il peut faire. J'espère personnellement qu'il restera un an de plus. Nous avons un accord: si une offre nous convient, il peut partir cet été », a lâché Rudi Völler, le directeur sportif du Bayer, à Sport Bild.

Havertz demande une réunion avec ses dirigeants

Le secret de polichinelle n'en est plus un. Le club allemand est vendeur seulement si les conditions sont toutes réunies. Ces dernières sont plutôt exigeantes puisqu'il faudra aligner 100 M€ pour espérer recruter l'international allemand (7 sélections, 1 but). Le Real Madrid pour le moment s'est refusé à sortir une telle somme. Le contexte économique n'est pas vraiment adapté pour réaliser des folies cet été. Le Bayern Munich a lui carrément fait une croix sur son recrutement, comme l'a affirmé Karl-Heinz Rummenigge à Sport1 vendredi.

«Je vais être très clair : nous ne pourrons pas recruter Kai Havertz cette année pour des raisons financières.» Le Bayern a déjà fait venir Leroy Sané pour 50 M€, Tanguy Kouassi et Alexander Nübel tous les deux en fin de contrat. Il reste Chelsea, qui est en passe de passer à l'action pour le joueur du Bayer, sous contrat jusqu'en 2022. Mais après avoir recruté Hakim Ziyech contre 40 M€ et Timo Werner pour 55 M€, les Blues seront-ils en capacité d'aligner les 100 M€ exigés ? Le talentueux gaucher a lui fait son choix. Il préfère passer un cap et viser un club de plus grand standing. Il a même demandé une réunion avec ses dirigeants d'après Sport Bild dans les jours à venir pour régler sa situation.