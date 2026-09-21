Real Madrid : Kylian Mbappé a caché le logo Nike sur ses crampons

Deux jours seulement après avoir officialisé son arrivée chez On, Kylian Mbappé a déjà affiché les premiers signes de sa nouvelle collaboration. Pour le derby madrilène face à l’Atlético, l’attaquant du Real Madrid a disputé la rencontre avec une paire de Nike Mercurial entièrement blanche. Le Français a pris soin de masquer le célèbre logo de la marque américaine.

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Kylian Mbappé covers the Nike logo on the Mercurial Superfly 11 👀



📸: Getty pic.twitter.com/8Bs01fLLrn — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) September 20, 2026

Ce choix intervient alors que Mbappé vient de tourner une page importante de sa carrière avec Nike pour rejoindre "On", dont il est également devenu actionnaire. Jusqu’ici principalement connue pour ses activités dans le triathlon et le tennis, notamment grâce à Roger Federer, la marque suisse poursuit désormais son développement dans le football. Elle compte notamment Mbappé parmi ses ambassadeurs, tandis que Thierry Henry occupe le poste de directeur football.