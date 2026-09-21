Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé a caché le logo Nike sur ses crampons

Par Allan Brevi
1 min.
Atlético 2-1 Real Madrid

Deux jours seulement après avoir officialisé son arrivée chez On, Kylian Mbappé a déjà affiché les premiers signes de sa nouvelle collaboration. Pour le derby madrilène face à l’Atlético, l’attaquant du Real Madrid a disputé la rencontre avec une paire de Nike Mercurial entièrement blanche. Le Français a pris soin de masquer le célèbre logo de la marque américaine.

La suite après cette publicité

Ce choix intervient alors que Mbappé vient de tourner une page importante de sa carrière avec Nike pour rejoindre "On", dont il est également devenu actionnaire. Jusqu’ici principalement connue pour ses activités dans le triathlon et le tennis, notamment grâce à Roger Federer, la marque suisse poursuit désormais son développement dans le football. Elle compte notamment Mbappé parmi ses ambassadeurs, tandis que Thierry Henry occupe le poste de directeur football.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier