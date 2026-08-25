Barrages LdC : grand première pour le Sabah FC, Bodø/Glimt qualifié et le Celtic s’effondre

Il y aura un petit nouveau cette année en Ligue des Champions. Le club du Sabah FC a vécu une soirée historique en reversant l’Hapoël Beer Sheva lors des barrages après avoir été battu à l’aller 2-1. Il a fallu aller chercher cette qualification au forceps puisque les Israéliens ont en plus de cela ouvert la marque. Malgré deux buts de retard sur l’ensemble des deux matchs, les Azéris ont arraché la prolongation où leurs adversaires ont fini par perdre le fil en terminant à neuf contre onze. Sabah, club créé en 2017 seulement, a fini par l’emporter 5-2.

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En attendant le retour entre l’OL et Fenerbahçe demain (21h), on connaît l’identité de trois des sept qualifiés dans ces barragistes. Bodø/Glimt sera à nouveau de la partie. Sorti l’an passé lors des 8es de finale, le club norvégien n’a pas eu de problème à se défaire du NEC Nimègue. Le plus dur avait été fait dès le match aller en s’imposant 3-1 aux Pays-Bas et le retour a confirmé cette supériorité avec une victoire 3-0. Enfin, le Celtic s’est littéralement écroulé et ne verra pas la C1. Les Bhoys partaient pourtant avec une très belle longueur d’avance après leur succès 3-0 en Écosse il y a une semaine. Ils ont même ouvert la marque ce soir contre LASK avant d’exploser en vol pour finalement s’incliner 5-1 au bout de la prolongation.

Les résultats des matchs du soir (résultat du match aller) :

Sabah FK 5 - 2 a.p. (1-2) Hapoël Beer Sheva : Nwachukwu (38e), Rakhmonaliyev (74e), Mutallimov (90e+4), Mbina (101e), Mickels (115e) ; Zlatanovic (10e), Mizrahi (61e)

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Bodø/Glimt 3 - 0 (3-1) NEC Nimègue : Björkan (45e+2), Auklend (45e+6), Fonville (csc 73e)

LASK 5 - 1 a.p. (0-3) Celtic : Usor (32e), Ljubicic (48e), Adeniran (58e, 109e), Flecker (90e+1) ; Mcgregor (21e)