Harry Kane évoque la rumeur Bayern Munich

Alors que différentes rumeurs ont récemment envoyé Harry Kane du côté du Bayern Munich, l'attaquant anglais a répondu à ces dernières en conférence de presse, en amont de la rencontre de Tottenham face à l'Eintracht Francfort. Et pour le buteur de 29 ans, il ne fait aucun doute que le club bavarois est « un top club », comme il le qualifie lui-même.

Alors que son contrat avec les Spurs prendra fin à l'été 2024, il n'est, selon les rumeurs, pas impossible de le voir quitter Londres pour céder aux sirènes de Munich. Un énorme coup en perspective pour le club allemand qui n'a toujours pas réellement remplacé Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone lors du dernier mercato estival.

"Bayern are a top club"



Harry Kane comments on the speculation linking him with Bundesliga giants Bayern Munich pic.twitter.com/qJTA840ehk