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Eredivisie : nouveau rebondissement majeur dans le scandale des 133 binationaux

Par Valentin Feuillette
1 min.
Leo Greiml @Maxppp

Nouveau rebondissement dans le « Paspoortgate » qui secoue la Eredivisie. Le tribunal d’Utrecht a rejeté le recours du NAC Breda, qui contestait la validité de sa lourde défaite face à Go Ahead Eagles en raison de la présence supposée irrégulière de Dean James. Le club estimait que le joueur, devenu international indonésien, ne disposait pas du permis de travail requis, ce qui aurait dû invalider la rencontre.

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La justice a finalement tranché en faveur de la KNVB, privilégiant « l’intérêt général du football néerlandais » afin d’éviter un effet domino sur l’ensemble de la saison. Une décision clé puisque jusqu’à 133 matchs étaient potentiellement concernés par des situations similaires impliquant plusieurs joueurs binationaux. Le résultat reste donc entériné et le championnat peut se poursuivre normalement, même si le NAC Breda n’exclut pas de nouvelles suites après analyse du verdict.

Pub. le - MAJ le
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