Supercopa

Atlético : Simeone s’excuse auprès de Vinicius Jr et Florentino Pérez

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Diego Simeone avec l'Atletico de Madrid

Clairement une des images fortes de cette Supercoupe d’Espagne. Lors de la demie entre le Real Madrid et l’Atlético, Diego Simeone s’en est pris plusieurs fois à Vinicius Jr, chambrant le Brésilien pendant le match, puis au moment où ce dernier a quitté le terrain. « Il va te virer, Florentino (Pérez, NDLR) va te virer ! Retiens ce que je dis », avait par exemple lancé le coach argentin, qui avait aussi fait signe au numéro 7 merengue d’écouter les sifflets contre lui au moment où il était remplacé.

Avant le match de Copa del Rey contre le Deportivo de La Corogne ce mardi, l’entraîneur colchonero a tenu à s’excuser. « Je voudrais m’excuser auprès de Monsieur Florentino et de Monsieur Vinicius pour cet épisode. Ce n’était pas bien de ma part de faire ça, et j’accepte que ce n’était pas bien. Je formule des excuses, mais je ne demande pas le pardon. Je n’ai rien d’autre à ajouter », a tranché l’Argentin.

