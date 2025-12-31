QSL : les statistiques folles du championnat qatari

Une étude de benchmarking réalisée sur la saison 2024-2025 par SkillCorner, référence mondiale en matière de données physiques, met en lumière les performances remarquables de la Qatar Stars League (QSL). Le championnat qatari se distingue comme le plus performant face à l’UAE Pro League et à la Saudi Pro League en termes de distance totale parcourue et de distance à haute intensité. La QSL affiche ainsi 16 % de distance à haute intensité en plus que le championnat émirati et 5 % de plus que la Saudi League. Mieux encore, en comparaison avec la Liga espagnole, la QSL présente un volume légèrement supérieur de distance totale couverte, confirmant un niveau d’exigence physique très élevé.

L’analyse révèle également que l’équilibre entre distance totale et intensité place la QSL au sommet du football asiatique, devant les championnats coréen et japonais. Autre fait marquant : la QSL est la ligue enregistrant le plus grand nombre de pressions à haute intensité, surpassant aussi bien les cinq grands championnats européens que les cinq meilleures ligues asiatiques, une performance majeure. En revanche, le rapport souligne une marge de progression dans la capacité à conserver le ballon sous forte pression, un domaine où la QSL figure parmi les dernières, juste devant l’UAE Pro League et à un niveau comparable à ceux de l’Arabie saoudite et du Japon.