Menu Rechercher
Commenter 4
QSL

QSL : les statistiques folles du championnat qatari

Par Valentin Feuillette
1 min.
L'Ahmad bin Ali Stadium de Doha @Maxppp

Une étude de benchmarking réalisée sur la saison 2024-2025 par SkillCorner, référence mondiale en matière de données physiques, met en lumière les performances remarquables de la Qatar Stars League (QSL). Le championnat qatari se distingue comme le plus performant face à l’UAE Pro League et à la Saudi Pro League en termes de distance totale parcourue et de distance à haute intensité. La QSL affiche ainsi 16 % de distance à haute intensité en plus que le championnat émirati et 5 % de plus que la Saudi League. Mieux encore, en comparaison avec la Liga espagnole, la QSL présente un volume légèrement supérieur de distance totale couverte, confirmant un niveau d’exigence physique très élevé.

La suite après cette publicité

L’analyse révèle également que l’équilibre entre distance totale et intensité place la QSL au sommet du football asiatique, devant les championnats coréen et japonais. Autre fait marquant : la QSL est la ligue enregistrant le plus grand nombre de pressions à haute intensité, surpassant aussi bien les cinq grands championnats européens que les cinq meilleures ligues asiatiques, une performance majeure. En revanche, le rapport souligne une marge de progression dans la capacité à conserver le ballon sous forte pression, un domaine où la QSL figure parmi les dernières, juste devant l’UAE Pro League et à un niveau comparable à ceux de l’Arabie saoudite et du Japon.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

QSL

En savoir plus sur

QSL Qatar Stars League
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier