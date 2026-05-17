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Officiel Ligue 1

La rencontre Nantes - Toulouse ne reprendra pas

Par Valentin Feuillette
1 min.
Chaos à Nantes @Maxppp
Nantes Toulouse

La rencontre entre le FC Nantes et Toulouse ne reprendra pas ce dimanche soir à la Beaujoire, selon Ligue 1+. Après l’envahissement de terrain d’ultras nantais cagoulés et armés survenu en première période, marqué par des jets de fumigènes et de fortes tensions en tribunes, la LFP disposait d’un délai de 30 minutes pour statuer sur la reprise éventuelle de la rencontre. Selon les informations communiquées sur place, la décision est désormais officielle : le match est définitivement interrompu.

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La rencontre entre le @FCNantes et le @ToulouseFC est arrêtée et ne reprendra pas ce soir. ❌

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Une conférence de presse doit désormais se tenir dans les prochaines minutes en présence notamment du préfet de Loire-Atlantique et des autorités compétentes afin de préciser les circonstances des incidents et les suites envisagées. Cette soirée chaotique vient conclure une saison déjà marquée par la relégation du club nantais en Ligue 2 et une fracture profonde entre les supporters et la direction du club portée par la famille Kita.

Pub. le - MAJ le
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