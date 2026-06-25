Al-Hilal veut virer plusieurs stars dont Karim Benzema !

Le projet XXL d’Al-Hilal pourrait connaître un nouveau tournant majeur cet été. Après avoir attiré plusieurs stars mondiales ces dernières années, le club de Riyad traverse une période délicate. Malgré des investissements colossaux et un effectif rempli d’internationaux confirmés, Al-Hilal sort d’une saison blanche qui a profondément déçu ses supporters. Une situation qui a placé l’entraîneur Simone Inzaghi sous le feu des critiques, tout comme plusieurs cadres de l’effectif. Parmi eux figure notamment Karim Benzema, pourtant arrivé seulement lors du dernier mercato hivernal après avoir quitté Al Ittihad.

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L’ancien capitaine du Real Madrid avait pourtant réalisé des débuts convaincants sous ses nouvelles couleurs. En seulement 13 rencontres disputées avec Al-Hilal, le Français de 38 ans a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives, confirmant qu’il restait l’un des attaquants les plus efficaces du championnat saoudien. Mais ses statistiques ne suffiraient pas à le protéger de la grande restructuration envisagée par la direction du club. Selon les informations de la radio saoudienne Al Arabiya FM, les dirigeants ont déjà entamé depuis plusieurs semaines une réflexion approfondie autour d’une refonte quasi totale de l’effectif professionnel.

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Benzema déjà sur le départ ?

Toujours selon la même source, la tendance actuelle serait de mettre rapidement un terme à la collaboration avec trois joueurs majeurs de l’effectif. Karim Benzema figure en tête de liste. Les dirigeants chercheraient actuellement une solution financière permettant de résilier son contrat à l’amiable afin d’éviter un éventuel bras de fer juridique. Une situation surprenante compte tenu de son arrivée récente et de son rendement sportif plutôt satisfaisant. Les deux autres joueurs concernés sont Darwin Núñez et Marcos Leonardo, deux éléments qui ne sont plus inscrits en Saudi Pro League depuis le mois de janvier.

Cette décision radicale s’inscrit dans un climat particulièrement tendu autour du club. Après une saison très décevante, les supporters d’Al-Hilal réclament depuis plusieurs mois des changements profonds à tous les niveaux. La direction semble désormais prête à répondre à cette pression populaire en lançant une nouvelle révolution sportive. Reste désormais à savoir si Karim Benzema acceptera un départ anticipé ou si Al-Hilal parviendra à trouver un terrain d’entente avec l’ancien international français, dont l’aventure dans la capitale saoudienne pourrait finalement n’avoir duré que quelques mois.