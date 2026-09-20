Atlético - Real Madrid : les compositions probables

Ce dimanche, c’est Jour de derby de Madrid en Espagne ! L’Atlético de Madrid, quatrième, accueille le Real Madrid, deuxième, pour le compte de la 7e journée de LaLiga, au Riyadh Air Metropolitano. Une rencontre que les joueurs de la Casa Blanca sont dans l’obligation de remporter afin de ne pas laisser le FC Barcelone, auteur d’un sans-faute jusqu’à présent, filer en tête du championnat. Pour cette 176e confrontation entre Colchoneros et Merengues, Diego Simeone devrait s’appuyer sur son habituel 4-4-2, selon le quotidien espagnol AS. Sauf surprise, le vétéran Jan Oblak devrait être dans les buts, accompagné de Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero et David Hancko en défense. Kasper Hjulmand et Koke occuperaient l’entrejeu, tandis que Giuliano Simeone et Alex Baena animeraient les côtés.

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Si l’ancien Parisien Kang-in Lee est pressenti pour débuter la rencontre devant, le nom du joueur qui l’épaulera n’est pas encore certain, Julián Álvarez étant en balance avec Jonathan David. Pour son premier derby de Madrid depuis 2013, José Mourinho va rester fidèle à son 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les cages, suppléé par Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella en défense. Federico Valverde et Aurélien Tchouameni, alignés tous deux à Elche mardi, devraient encore être titularisés cet après-midi. Devant, Jude Bellingham, Vinícius Júnior et l’inévitable Kylian Mbappé devraient bien démarrer la partie, alors qu’un doute subsiste entre Arda Güler et Yan Diomandé pour occuper l’aile droite.