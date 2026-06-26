CdM 2026 : la Norvège va faire 10 changements contre la France

C’est avec une équipe bis que se présentera la Norvège ce soir face à l’équipe de France. «Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant. Les Français vont probablement gagner contre nous. Ils vont sûrement gagner le tournoi », avait confié Erling Haaland après la victoire norvégienne face au Sénégal (3-2) cette semaine. Ces paroles laissaient déjà entendre que son équipe ne viendrait pas forcément avec l’intention de gagner face aux Bleus. On en a désormais la confirmation.

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Daprès le média norvégien VG, dix changements sont attendus dans le onze de Ståle Solbakken par rapport au match face aux Lions de la Téranga. Erling Haaland sera ainsi sur le banc, tout comme Martin Ødegaard ou encore Alexander Sorloth. Même le portier Orjan Nyland sera remplacé par Egil Selvik. Le seul joueur à enchaîner sera probablement Fredrik Aursnes, déjà titulaire lors des deux premiers matchs. En cas de succès, les Bleus concluraient une phase de groupe de Coupe du Monde parfaite pour la première fois de l’ère-Deschamps, même si le sélectionneur des Bleus ne sera pas présent physiquement. Pour rappel, il est rentré en France cette semaine pour se rendre aux obsèques de sa maman, décédée.