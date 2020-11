LdC, OM : la réaction à chaud de Valentin Rongier

Ce soir, l’Olympique de Marseille a sombré à porto. Battus trois buts à zéro, les Phocéens n’ont rien pu faire. Bons derniers de leur groupe, les Marseillais viennent d’ailleurs d’enchaîner un onzième revers de rang dans la compétition. Un triste résultat qui déçoit forcément les joueurs d’André Villas-Boas, dont Valentin Rongier.

« Non franchement, c’est pas ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, ce sont les résultats en ce moment, surtout en Ligue des Champions. C’est complètement insuffisant. Cette première période où on prend un but et on peut égaliser juste après. C’est une période difficile, il faut travailler. C’est très difficile, on comprend complètement leur frustration (des supporters) et leur agacement. On est les premiers atteints. Ça nous fait chier de venir ici et de prendre trois buts, de ne pas marquer et de pas prendre trois points », a-t-il déclaré sur RMC Sport.