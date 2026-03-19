Endrick lâche ses vérités sur le Real Madrid

Ce soir, l’OL va accueillir le Celta Vigo en 1/8e de finale retour de la Ligue Europa. Sauf surprise, Endrick sera de la partie. Buteur à l’aller (1-1), le Brésilien sera très attendu, lui qui sera aussi suivi par le Real Madrid. Un club auquel il appartient toujours. Et ce sera encore le cas cet été. C’est ce qu’il a expliqué lors d’un entretien accordé à Winwin. «Mon avenir, c’est la semaine prochaine. Le prochain adversaire. Un aspect crucial de ma préparation est de toujours me concentrer sur ce que je peux faire de mieux lors de l’entraînement et du prochain match. Le club a besoin que je reste concentré là-dessus. Si je me prépare de mieux en mieux chaque semaine pour le prochain adversaire, j’enchaînerais plusieurs bonnes semaines et de bons mois, et cela nous permettra de réaliser une saison réussie. Pour l’instant, je dois penser au Celta Vigo en Ligue Europa et à notre qualification. Je ne peux penser à rien d’autre.»

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Il a tout de même eu quelques mots concernant le Real Madrid. Une écurie où il est très dur de se faire une place. «C’est le club le plus titré au monde. Jouer à Madrid est difficile pour tout le monde. C’est difficile pour les jeunes joueurs, et aussi pour les vétérans, car le club est toujours à la recherche de nouveaux talents. Les supporters s’enthousiasment pour les nouvelles recrues et veulent les voir jouer rapidement, mais nous savons que ce n’est pas toujours possible.» Il a d’ailleurs avoué ne pas avoir encore échangé avec Alvaro Arbeloa, qui est à la tête de l’équipe fanion madrilène. «Nous n’avons pas encore parlé. Je suis actuellement concentré sur Lyon. Je soutiendrai le Real Madrid en Ligue des Champions, mais je suis pleinement engagé auprès de Lyon.» Le message est clair.