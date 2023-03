Anne Hidalgo envoie un nouveau message au PSG !

La suite après cette publicité

Alors que le club de la capitale a décidé de se positionner sur le Stade de France pour en faire, possiblement, son futur stade, Anne Hidalgo, la maire de Paris opposée à la vente du Parc aux Qatariens, a réagi, vendredi après-midi. «Chacun est libre et chacun prend ses responsabilités», a notamment expliqué l’élue à L’Équipe, depuis son bureau de l’Hôtel de Ville.

«L’histoire du PSG est au Parc des Princes. Le Parc appartient aux Parisiens, et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort. Il est donc indispensable d’accompagner le club dans ses ambitions et c’est ce que l’on souhaite faire. Après, le PSG hors du Parc n’est plus tout à fait le PSG donc c’est une autre histoire. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas ce qu’il y a derrière. Chacun est libre de raconter l’histoire qu’il veut raconter. Après, il y a l’histoire, la vraie, celle qui s’écrit au cœur des gens, au cœur de toutes celles et ceux qui aiment le foot». Ambiance…

