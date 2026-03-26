Casemiro se rapproche de la MLS

Alors que son départ de Manchester United à la fin de saison laissera un vide profond, Casemiro chercherait désormais une porte de sortie. S’il y a quelques semaines, l’AC Milan semblait être une destination attractive pour lui — étant en compagnie de Luka Modric — il pourrait finalement ne pas rester en Europe. En effet, comme le rapporte le Daily Mail, le milieu de terrain brésilien arrive à la fin de son contrat avec les Red Devils cet été, et LA Galaxy (MLS) était considéré comme le favori pour le signer prochainement. Or, tout semble être chamboulé à quelques mois du mercato estival.

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La source indique que le joueur de 34 ans avait passé des vacances à Miami le mois dernier, et le club de Floride pourrait lui faire les yeux doux pour l’attirer. La formation étasunienne avait initialement estimé qu’une signature du Brésilien était trop coûteuse. Les choses ont évolué et l’Inter Miami a maintenant commencé à prendre des décisions, alors qu’un remplacement de Sergio Busquets dans l’entrejeu est réfléchi. Les clubs de Saudi Pro League et d’Europe sont également intéressés, mais l’écurie de Messi serait ouverte à l’idée de discuter avec l’ancien Madrilène, et ce, s’il est prêt à faire quelques compromis. D’un point de vue économique, tout pourrait basculer. Reste à savoir si le joueur d’Old Trafford se montrera gourmand, ou non.