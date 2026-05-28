Nice : trois joueurs du centre de formation menacés de licenciement après une agression

L’OGC Nice fait face à un scandale. Alors que le groupe professionnel traverse une zone d’ombre, trois joueurs du centre de formation du club azuréen sont sur le point d’être licenciés après une agression physique sur un de leurs camarades de l’équipe U15. Comme l’indique L’Équipe, les faits remontent à plusieurs semaines, à la suite d’une altercation dans la salle de sport de l’académie. Les coupables sont les frères Millan et Kenzo Brignone, qui auraient violemment pris à partie leur coéquipier, avant d’être rejoints par le gardien, Ishaq Zantour.

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La scène, filmée par des caméras de vidéosurveillance, aurait donc facilité le père de la victime à déposer plainte après avoir constaté les blessures sur son fils. En fin de compte, les trois jeunes joueurs ont été convoqués par le club et leurs contrats devraient être résiliés d’ici peu. Avant la décision, ils devront tout de même passer par une procédure de conciliation devant la LFP, prévue les 8 ou 9 juin. Leur avenir dans le ballon rond est plus que jamais incertain.