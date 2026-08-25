Aston Villa envoie 70 M€ à Chelsea pour Nicolas Jackson !

C’est un drôle de mercato que vit Aston Villa. Après deux saisons terminées à la 4e place et une Ligue Europa gagnée sous la houlette d’Unai Emery, le club de Birmingham a vu plusieurs hommes forts quitter le navire, comme Youri Tielemans (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Ezri Konsa (Arsenal) ou encore Lucas Digne (PSG). Un démantèlement presque inexorable au regard de la qualité de ces joueurs et des résultats obtenus ces dernières saisons.

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Et ce n’est pas fini, puisque l’attaquant Ollie Watkins tente de forcer son départ vers l’Arabie saoudite, au point d’avoir été écarté par son coach lors de la première journée de Premier League. La gifle reçue (défaite 4-0 face à Brighton) pousse les dirigeants du club de Birmingham à réagir pour contenter Unai Emery. Et selon nos informations, cela a bien avancé sur le dossier Nicolas Jackson. Non conservé par le Bayern Munich, qui disposait pourtant d’une clause à l’issue du prêt, l’attaquant sénégalais de 26 ans est revenu à Chelsea, qui ne compte plus sur lui.

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Nicolas Jakson… et Mateta ?

L’Atlético de Madrid a bien tenté de le récupérer, sous la forme d’un prêt, mais les Blues ont bien fait comprendre qu’ils ne voulaient plus d’un prêt sec. Club ambitieux et à la recherche d’un attaquant, Aston Villa a donc dégainé une offre de 70 M€ bonus compris pour Jackson. Une offre sur le point d’être acceptée par la direction du club londonien, qui avait fixé un prix d’environ 75 M€. Mais ce n’est pas tout. Comme évoqué par la presse anglaise ces dernières heures, les Villans travaillent également en parallèle sur le recrutement du Français Jean-Philippe Mateta.

Une première offre de 22 M€ a été repoussée par Crystal Palace. Mais cela démontre l’envie réelle de Villa de renforcer son secteur offensif. Car jusqu’à aujourd’hui, seuls la révélation du Mondial Johan Manzambi et Alejandro Garnacho, prêté par Chelsea, ont garni l’attaque d’Unai Emery. Qui va accueillir le champion en titre Arsenal lors de la prochaine journée de Premier League et découvrir ses adversaires pour la Ligue des Champions jeudi soir.