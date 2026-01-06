Un arbitre inattendu au sifflet du Trophée des Champions

Exit Jérôme Brisard, Clément Turpin, François Letexier ou encore Benoît Bastien. Ce jeudi soir, lors du choc opposant le PSG à l’OM dans le cadre du Trophée des champions, c’est bien Thomas Léonard qui officiera en tant qu’arbitre central. Une décision surprenante de la part de l’instance présidée par Vincent Labrune puisqu’il s’agira de son premier Classique.

La suite après cette publicité

Âgé de 44 ans, celui qui a dirigé 146 rencontres de Ligue 1 sera secondé par les arbitres de touche Huseyin Ocak et Ludovic Reyes. Guillaume Paradis officiera, quant à lui, comme 4e arbitre. Bastien Dechepy et Julien Schmitt seront eux à l’assistance vidéo.