Menu Rechercher
Commenter 3
Trophée des Champions

Un arbitre inattendu au sifflet du Trophée des Champions

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG. @Maxppp
PSG Marseille

Exit Jérôme Brisard, Clément Turpin, François Letexier ou encore Benoît Bastien. Ce jeudi soir, lors du choc opposant le PSG à l’OM dans le cadre du Trophée des champions, c’est bien Thomas Léonard qui officiera en tant qu’arbitre central. Une décision surprenante de la part de l’instance présidée par Vincent Labrune puisqu’il s’agira de son premier Classique.

La suite après cette publicité

Âgé de 44 ans, celui qui a dirigé 146 rencontres de Ligue 1 sera secondé par les arbitres de touche Huseyin Ocak et Ludovic Reyes. Guillaume Paradis officiera, quant à lui, comme 4e arbitre. Bastien Dechepy et Julien Schmitt seront eux à l’assistance vidéo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marseille

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier