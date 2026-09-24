Irlande : « Ce n’était pas malin », Hallgrimsson revient sur ses propos sur Israël

Heimir Hallgrimsson a fait son mea culpa après ses déclarations sur Israël et la guerre à Gaza. Le sélectionneur de l’Irlande avait provoqué de nombreuses réactions la semaine dernière en déclarant : « nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide. Nous jouons contre Israël, nous ne jouons pas avec Israël. » Des propos auxquels la Fédération israélienne avait répondu en l’accusant de « stupidité, d’ignorance et d’hypocrisie », tandis que le Premier ministre irlandais Micheal Martin avait apporté son soutien au technicien islandais.

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À la veille du déplacement de l’Irlande au Kosovo pour son premier match de Ligue des Nations, Hallgrimsson a surtout regretté le moment choisi pour s’exprimer. « Les gros titres qui ont été tirés de ce que j’ai dit ont détourné l’attention de ce qui est peut-être le plus important : nous jouons un match important contre le Kosovo », a-t-il expliqué en conférence de presse, reconnaissant que « ce n’était pas malin de ma part de détourner ainsi l’attention ». L’Irlande affrontera ensuite Israël à deux reprises sur terrain neutre, d’abord dimanche à Debrecen, en Hongrie, puis sept jours plus tard à Backa Topola, en Serbie.