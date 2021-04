Serie A : Cagliari renverse Parme dans un match complètement fou

Rencontre entre relégués ce soir à l’occasion de la 31ème journée de Serie A. Cagliari, 18ème, recevait Parme, 19ème, en Sardaigne, pour un match important à 7 journées de la fin du championnat. Objectif sauvetage donc alors que Cagliari n'avait plus remporté un match depuis le 3 mars dernier. Quant à Parme, la dernière victoire remontait à 4 matchs.

Et on assistait ce samedi soir à un match animé, dès les premières minutes avec un but de Pezzella en début de rencontre (5e) pour les Parmesans. À la 31ème minute Kucka venait doubler la mise avant que Pavoletti ne réduise l’écart (39e). 2-1 pour Parme à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Man permettait à Parme de reprendre le large (59e) mais Marin redonnait espoir aux Sardes (66e) qui égalisaient en toute fin de match grâce à Pereiro (91e) avant de finalement obtenir la victoire à la 94ème minute grâce à Cerri dans les ultimes secondes. Scénario complètement invraisemblable et fou ! Grâce à cette victoire, Cagliari revient à 2 points du Torino, 17ème, et peut encore espérer se sauver. Les Parmesans peuvent avoir de gros regrets avec cette défaite alors qu'ils s'éloignent de leur adversaire du soir.

