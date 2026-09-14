Ballon d’Or : Ousmane Dembélé n’a pas du tout aimé la sortie de Kylian Mbappé

Le Ballon d’Or de la discorde. Mardi dernier, France Football a dévoilé la liste des 30 footballeurs nommés pour le BO 2026. Sans surprise, Kylian Mbappé en fait partie. Le Français estime avoir ses chances. Bien qu’il n’ait pas remporté de titres majeurs, il s’est distingué individuellement en étant notamment sacré meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions ou encore de la Coupe du Monde. Face à lui, le capitaine des Bleus retrouve du beau monde, dont le tenant du titre Ousmane Dembélé. Amis dans la vie et coéquipiers en sélection nationale, les deux hommes mènent une campagne totalement différente. Dembouz reste sur la même longueur d’onde et attend de savoir qui sera auréolé du titre sans forcément se mettre en avant.

La suite après cette publicité

Il a même tendance à parler des autres, lui qui estime que le titre doit rester entre les mains d’un joueur du PSG sans forcément parler de lui. Il n’a pas hésité à mettre en avant Kvara. De son côté, KM10 est plus offensif. Il prêche pour sa paroisse et défend son bilan, se positionnant clairement comme un candidat au Ballon d’Or. Il a multiplié les prises de parole dans la presse. Ce week-end, certaines de ses déclarations à France Football ont fait jaser. «certaines années, je considérais que j’étais le meilleur joueur du monde. Je ne voyais pas de joueur plus fort que moi. Après, quand Messi arrivait à la cérémonie et gagnait, je disais le meilleur joueur est sur l’estrade. Pas de problème. Quand Cristiano gagnait, je disais la même chose… Pour d’autres, je regardais et, même avec un Ballon d’Or, je ne m’échange jamais avec lui. Mais c’est une belle chose car ça nourrit un chemin, un storytelling.»

Mbappé et Dembélé, de la friture sur la ligne ?

Puis, il a aussi évoqué le cas de son compatriote. «Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé !» La réponse de Dembouz a été rapide puisqu’il en a parlé hier soir après le match contre Brest. « Non j’ai toujours été comme ça. J’ai toujours été au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. (…) Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra.»

La suite après cette publicité

Ce lundi, L’Equipe revient sur cette sortie du Parisien. Le quotidien sportif explique que dans le clan Dembélé, on n’a pas du tout apprécié certaines déclarations de Mbappé. Son interview a été lue et relue plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre. Certains membres de son entourage ne l’ont pas forcément bien prise. Parmi ses proches ou même dans le vestiaire du PSG, certains ont aussi été choqués par la sortie de KM10. Ils ont eu des «mots durs» selon le quotidien sportif. Dembélé, qui a parfois tiqué sur certains propos de Mbappé par le passé, a donc répondu à sa manière tout en faisant passer quelques messages plutôt clairs. Il ne veut pas se laisser marcher sur les pieds et n’est pas prêt à tout accepter précise le média. De son côté, le joueur du Real Madrid a été surpris par les propos de Dembouz hier. Mais il ne répondra pas publiquement et l’histoire se réglera en privé selon nos confrères. Zidane sera là pour jouer les arbitres lors de la prochaine trêve si d’aventure les deux hommes ne parvenaient pas à s’entendre.