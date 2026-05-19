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CdM 2026, Brésil : la réaction folle de Marcelo après la convocation de Neymar

Par Allan Brevi
3 min.
Marcelo Fluminense @Maxppp

C’était le feuilleton principal de ces derniers mois au Brésil. Neymar, absent de la dernière liste de la Seleção, n’avait pas été retenu lors du précédent rassemblement, Carlo Ancelotti réclamant alors davantage de continuité et une condition physique irréprochable. Depuis, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a poursuivi sa montée en puissance avec Santos, retrouvant progressivement du rythme et de l’influence dans le jeu.

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Et ce lundi soir, le sélectionneur du Brésil a finalement dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026, avec le retour du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção : Neymar. Une annonce qui a provoqué une immense joie chez Marcelo, dont la réaction a été relayée sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, on aperçoit l’ancien numéro 12 du Real Madrid euphorique et visiblement très ému par la décision de son ancien entraîneur au Real Madrid.

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