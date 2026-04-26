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Ligue 1

Lorient : fin d’une folle série après Strasbourg

Par Tom Courel
Noah Cadiou - Lorient @Maxppp

Alors qu’Olivier Pantaloni quittera le FC Lorient à la fin de la saison, une autre ère vient de se terminer chez Merlus. Après la récente défaite face à Strasbourg ce dimanche (2-3), Les Bretons ont concédé leur première défaite à domicile en Ligue 1 depuis le 30 août 2025.

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Pour rappel, le dernier revers au Moustoir avait eu lieu contre Lille lors de la 3e journée… avec un score de tennis (1-7). Désormais, Lorient est 9e de Ligue 1 et reste dans le ventre mou du tableau.

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