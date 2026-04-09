Des matchs de Liga bientôt… au Maroc ?

Depuis des années déjà, Javier Tebas, président de la Liga, tente d’organiser des matchs de championnat à l’étranger. C’était le cas du fameux Villarreal-Barça à Miami, finalement annulé, l’opinion populaire espagnole étant totalement contre cette initiative. Et voilà qu’il envisage désormais d’exporter des matchs de Liga au Maroc.

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« Compte tenu du nombre de supporters qui suivent le championnat espagnol au Maroc, je pense qu’il serait plus facile de jouer au Maroc, notamment parce que les contraintes logistiques liées aux déplacements sont minimes. Nous sommes également ouverts à l’idée d’organiser un match dans le nouveau stade de Casablanca, pourquoi pas ? », a indiqué le président du championnat espagnol à l’agence Maghreb Arabe Presse. Voilà qui ne devrait pas plaire en Espagne…