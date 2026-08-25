Nantes : Grégory Poirier succède à Michel Der Zakarian

C’était annoncé depuis lundi soir, c’est désormais officiel : après seulement trois journées de Ligue 2, la dernière contre Rodez pour la première à domicile de la saison (2-5), le FC Nantes a annoncé la fin de sa collaboration avec Michel Der Zakarian (63 ans), remplacé par Grégory Poirier (44 ans). Un choix motivé par le départ chaotique du club nantais en deuxième division avec trois défaites en autant de matchs disputés. Face à cette situation, la famille Kita a décidé de sévir et de faire partir celui qui venait d’entamer son troisième mandat à Nantes.

La suite après cette publicité

↘ Grégory Poirier, nouvel entraîneur du FC Nantes. — FC Nantes (@FCNantes) August 25, 2026

« Le FC Nantes annonce la fin de la mission de Michel Der Zakarian à la tête de l’équipe professionnelle. Il est remplacé par Grégory Poirier, qui s’engage avec le club Jaune et Vert pour les deux prochaines saisons ». De son côté, Poirier retrouve un banc, deux mois après la fin de son aventure au Red Star. Le technicien âgé de 44 ans avait coaché à l’US Marseille Endoume Catalans, puis à Martigues avant de diriger le club francilien, à partir de juin 2024. À Nantes, il aura désormais la lourde tâche de mettre un terme au calvaire nantais actuel en Ligue 2. Les Canaris sont pour le moment bons derniers avec zéro point.