Après près de 15 années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a officiellement tourné la page des Bleus. Une aventure exceptionnelle, marquée par un sacre mondial en 2018, une finale de Coupe du monde en 2022 et de nombreux souvenirs qui resteront gravés dans l’histoire du football français. Le sélectionneur laisse désormais sa place à Zinedine Zidane après avoir marqué toute une génération.

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Mais Didier Deschamps n’a pas dit son dernier mot ! L’ancien sélectionneur fait son grand retour… dans une publicité pour Burger King. Cette fois, exit le costume de sélectionneur et devient chef de cuisine dans un restaurant du célèbre fast-food. Un rôle pour le moins inattendu qui n’a pas manqué de faire sourire les internautes avant un retour probable sur les bancs à l’avenir.