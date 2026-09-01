AS Roma : Gasperini sort du silence sur l’avenir de Manu Koné

Comme révélé par nos soins, Chelsea a fait de Manu Koné sa priorité pour renforcer son milieu de terrain, alors que le départ d’Enzo Fernandez vers Manchester City se précise. Les Blues ont pris contact avec l’entourage de l’international français afin d’étudier les conditions d’un transfert. La Roma réclamerait entre 50 et 60 M€ pour son joueur, mais aucune offre n’a encore été formulée et le temps presse à l’approche de la fermeture du mercato.

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Après la victoire de la Roma contre Lecce (0-4) ce lundi soir, le discours de Gian Piero Gasperini est en tout cas très clair concernant l’avenir de son milieu de terrain. Interrogé sur un éventuel départ de Koné, l’entraîneur italien a fermement écarté cette possibilité : « un départ de Manu ? Je n’en ai absolument pas l’impression. Personne au sein du club ne m’a informé de cela. Notre groupe de propriétaires n’a d’ailleurs aucunement l’intention de vendre des joueurs. » Des propos qui confirment la volonté de la Louve de conserver l’ancien joueur de Mönchengladbach, malgré l’intérêt grandissant de Chelsea.