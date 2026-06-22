CdM 2026 : chute spectaculaire du nombre de penalties sifflés

Après quarante rencontres disputées, la Coupe du Monde 2026 se distingue par une statistique inattendue : les penalties se font extrêmement rares. Seuls 6 ont été accordés depuis le début du tournoi, soit une moyenne d’un penalty toutes les 6,7 rencontres. Un chiffre en nette baisse par rapport aux deux précédentes éditions. Au Qatar en 2022, les arbitres avaient désigné le point de penalty à 23 reprises en 64 matches, tandis que le Mondial 2018 en Russie détient toujours le record avec 29 penalties sifflés. À ce stade de la compétition, seules l’Autriche, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Afrique du Sud et la Suisse ont bénéficié d’une telle décision, les Helvètes étant même les seuls à en obtenir deux.

La suite après cette publicité

Cette prudence arbitrale suscite toutefois des interrogations. Plusieurs situations litigieuses ont alimenté les débats ces derniers jours, à commencer par l’intervention de Sadio Mané sur Kylian Mbappé dans la surface lors de France-Sénégal, qui n’a débouché sur aucune sanction. Même constat pour Haïti, qui estimait pouvoir obtenir un penalty après une intervention contestée de Grant Hanley face à Jean-Ricner Bellegarde. En effet, cette édition affiche son plus faible ratio depuis la Coupe du Monde 1950 au Brésil. Reste désormais à savoir si cette tendance se confirmera lors des matches à élimination directe ou si les arbitres se montreront plus enclins à sanctionner les fautes dans les semaines à venir.