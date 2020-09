Journal du Mercato : Zinedine Zidane prend les choses en main pour son grand ménage au Real Madrid

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France, au PSG où Alphonse Areola (27 ans) ne devrait pas s'éterniser. Selon L'Équipe, le portier français plairait à Fulham, promu en Premier League. Les Cottagers auraient même déjà entamé les discussions avec Mino Raiola pour le transfert du champion du Monde 2018.

Toujours du côté des gardiens, ça chauffe pour Édouard Mendy (28 ans) à Chelsea. Selon les informations du Telegraph, le portier rennais serait en passe de rejoindre les Blues contre un chèque de 20 M€.

À Saint-Étienne, Loïs Diony (27 ans) est attendu demain à Angers pour passer sa visite médicale et y parapher un contrat de trois ans. Le Progrès révèle, aujourd'hui, que l'ancien Dijonnais a été libéré de sa dernière année de contrat par les Verts, qui toucheront un pourcentage à la revente.

Autre attaquant en passe de rejoindre une écurie française : Steve Mounié (25 ans). En difficulté du côté d'Huddersfield, l'ancien Montpelliérain serait attendu à Brest pour y signer un contrat de 4 ans. L'Équipe précise que l'opération tournerait autour de 5 M€.

Enfin, l'OM suivrait de très près le jeune milieu de terrain, Lucas Da Cunha (19 ans), selon La Provence. Sous contrat avec Rennes jusqu'en 2021, les Phocéens pourraient rapidement passer à l'attaque.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et de la Premier League où Michy Batshuayi (26 ans) serait en route pour Crystal Palace. Selon nos informations, l'international belge aurait de grandes chances d'atterrir du côté de Palace, malgré l'insistance d'autres clubs. Lui qui a érigé l'Euro 2021 en priorité absolue.

De son côté, Aston Villa souhaiterait accélérer son recrutement. Selon les informations du Telegraph, les Villans auraient coché le nom de Joshua King (28 ans, Bournemouth). Les Clarets & Blue auraient même formulé une proposition de 18 M€. Affaire à suivre...

Toujours en Angleterre, Angeliño (23 ans) ne devrait pas rester à Manchester City cette saison. Prêté au RB Leipzig l'année dernière, le latéral espagnol devrait y retourner selon Sky Sport Germany. Les clubs seraient tombés d'accord pour un nouveau prêt, assorti d'une option d'achat de 30 M€.

Enfin, du côté de l'Italie, ça se complique dans le dossier Tiémoué Bakayoko (26 ans). Annoncé avec insistance au Milan AC, le milieu de Chelsea pourrait encore attendre afin de connaître sa future destination. Sky Sport Italia révèle que le salaire de l'international français ainsi que l'option d'achat de 30 M€ seraient trop élevés pour les Rossoneri qui auraient décidé de freiner l'opération.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour qui concerne le Real Madrid. Le champion d'Espagne semble avoir accéléré son opération dégraissage. Après les ventes d'Achraf Hakimi (21 ans, Inter), d'Oscar Rodriguez (22 ans, Séville FC) et les prêts de Brahim Diaz (21 ans, Milan AC), de Takefusa Kubo (19 ans, Villarreal) et de Dani Ceballos (24 ans, Arsenal), c'est au tour de James Rodriguez (29 ans) de faire ses valises. L'international colombien s'est engagé, hier, avec Everton pour deux saisons contre 25 M€.

Les Merengues qui se sont fixé l'objectif de récupérer pas moins de 160 M€, avant la fin du mercato. Pour se faire, cinq joueurs sont encore sur la liste des indésirables. Gareth Bale (31 ans) dont le salaire pèse très lourd sur les finances du club, Mariano Diaz (27 ans) dont le transfert vers Benfica semble plus que jamais au point mort.

Le latéral, Sergio Reguilon (23 ans) ne sera pas non plus conservé et disposerait de deux options : un nouveau prêt du côté de Séville ou un transfert à Manchester United.

Enfin, Borja Mayoral (23 ans) et Alberto Soro (21 ans) ont également été invités à trouver une porte de sortie pour la saison à venir.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Sheffield United a annoncé l'arrivée en prêt d'Ethan Ampadu (19 ans). Barré à Chelsea, le jeune défenseur gallois évoluera sous les couleurs des Blades, la saison prochaine, lui qui est toujours sous contrat avec les Blues jusqu'en 2023.

Ricardo Quaresma (36 ans) est de retour au Portugal. L'ancien joueur de l'Inter a trouvé un nouveau défi, du côté du Vitória Guimarães. Pour rappel, le Portugais était libre de s'engager où il le souhaitait, depuis sa résiliation avec le club turc de Kasimpasa.

Prêté la saison passée à Lorient, Armand Laurienté (21 ans) va rester chez les Merlus. Le club breton a annoncé la signature du joueur jusqu'en 2024, contre un chèque de 4 M€.

Même situation pour Kenedy (24 ans). Prêté à Getafe la saison dernière, le Brésilien va rester en Espagne. Le latéral est une nouvelle fois prêté par Chelsea, à Granada pour une saison.

Prêté durant la seconde moitié de la saison dernière, Yannick Ferreira-Carrasco (27 ans) s'est engagé définitivement avec l'Atletico de Madrid. L'international belge a paraphé un contrat de 4 ans avec les Colchoneros, qu'il avait quitté en 2018 pour la Chine.

Le latéral droit brésilien Rafael (30 ans) quitte l'Olympique Lyonnais, pour la Turquie. Arrivée dans le Rhône en 2015, l'ancien joueur de Manchester United s'est engagé, libre, avec Istanbul Basaksehir.

En Allemagne, le Bayer Leverkusen a officialisé l'arrivée de Patrik Schick (24 ans), en provenance de la Roma. L'attaquant tchèque s'est engagé avec le club allemand jusqu'en 2025, contre un chèque de 27 M€, hors bonus.

Enfin, l'information principale de la journée provient d'Italie où l'Inter a officialisé la signature d'Aleksandar Kolarov (34 ans). Annoncé depuis plus d'une semaine en Lombardie, l'international serbe s'est engagé avec les Nerazzurri pour deux saisons.

